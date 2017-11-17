В аэропорту "Киев" удерживают 9 грузин – адвокат

В аэропорту "Киев" (Жуляны) держат 9 граждан Грузии, которых готовят к депортации из Украины.

Об этом сообщил с аэровокзала адвокат Тамаза Шавшишвили, который считается одним из удерживаемых, Павел Богомазов.

В аэропорту у юриста возник спор с представителями Соломенского управления полиции. Богомазов сообщил им, что по информации, полученной от представителя Госпогранслужбы Максима Самарского, на территории аэропорта удерживают 9 граждан Грузии, среди которых может быть и его клиент Тамаз Шавшишвили.

Правоохранители заявили, что им ничего об этом не известно, и отказались пропускать адвоката дальше, утверждая, что это режимный объект, доступ к которому ограничен.

Богомазов попросил, чтобы кто-то из полицейских провел его в место, где держат грузин, чтобы он убедился, есть ли там его подзащитный. Ему отказали.

Богомазов нашел полицейского, который согласился сам сходить и все проверить.

Позже юрист рассказал, что милиционер вернулся ни с чем. Рассказал, что там ему сказали, что Шашвиашвили там нет.

"Но все это слова, верить этому нельзя", - отметил Богомазов.

Адвокат говорит, что правоохранители отказываются сообщать ему какую-либо информацию по этому поводу и предлагают подавать официальный запрос, а он не может терять на это время.

В этот момент к юристу подошел мужчина, с которым они приехали в аэропорт, и сообщил, что, по его информации, граждан Грузии удерживают в "профилактории для экипажей, который находится в конце дороги вдоль терминала D".

Адвокат и люди, с которыми он прибыл на аэровокзал, решили пойти туда.

"Украинская правда" пыталась взять комментарии по этому поводу у пограничников, полиции, МВД и миграционной службы, но все они говорят, что не владеют информацией о похищении или задержании граждан Грузии.

Как сообщалось, ранее в пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

Позже народный депутат Юрий Деревянко рассказал, что похищенных граждан Грузии Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе, Вано Надирадзе и Мамуку Абшидзе привезли в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

Евгений Кизилов, Ирина Балачук, УП