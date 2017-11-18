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В Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" из Украины и РФ

Суббота, 18 ноября 2017, 03:17

На территории зоны отчуждения ЧАЭС 17 ноября задержали двух лиц - граждан Украины и РФ.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Правонарушителями оказались 21-летний гражданин Украины, житель Донецкой области, и 20-летняя гражданка Российской Федерации, жительница Москвы. Искатели приключений пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что задержанная гражданка России на территорию нашего государства прибыла в установленном порядке", - говорится в заявлении.

За нарушение требований режима радиационной безопасности в Чернобыльской зоне "сталкерам" грозит административная ответственность - штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как известно, 15 октября на территории зоны отчуждения ЧАЭС задержали три группы сталкеров, среди них - граждане РФ.

Темы: Чернобыль
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