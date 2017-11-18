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Пєсков: Обмін полоненими ускладнює багато проблем

Субота, 18 листопада 2017, 12:58

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у питанні обміну полоненими між Україною і ОРДЛО "багато проблем, що ускладнює сам обмін".

Про це Пєсков заявив в коментарі журналістам, пише "ТАСС".

"Лідери невизнаних республік (ОРДЛО), погодившись у цілому з цією ініціативою (Медведчука), зазначили, що треба ще узгодити всі деталі звільнення з Києвом. А тут давно ситуація дуже непроста", - заявив Пєсков.

За його словами, Київ "багатьох утримуваних осіб тримає у статусі особливо тяжких злочинів, що, за законами України, не підлягає амністії", і українська влада "підводить під цю категорію зовсім різних осіб".

"Тому тут проблем дуже багато", - пояснив прес-секретар Путіна.

Як відомо, 15 листопада 2017 року президент РФ Володимир Путін та Віктор Медведчук зустрілися та обговорили питання обміну заручників на Донбасі. Під час зустрічі Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО та пообіцяв "особисто обговорити це питання з керівниками невизнаних республік".

Після цього Путін повідомив ватажкам ОРДЛО Олександру Захарченко та Ігорю Плотницькому, що він підтримав пропозицію Віктора Медведчука про обмін заручників між Україною та бойовиками.

Радник глави СБУ Юрій Тандіт заявив, що Україна готова передати бойовиками ОРДЛО понад 300 осіб з їхнього списку в обмін на 74 українських заручників, яких ті готові передати українській стороні.

Теми: полоненіДонбасРосія
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