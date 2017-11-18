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Тандіт: Україна готова до обміну заручниками з ОРДЛО

Субота, 18 листопада 2017, 10:59

Україна готова передати бойовиками ОРДЛО понад 300 осіб з їхнього списку в обмін на 74 українських заручників, яких ті готові передати українській стороні.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" заявив радник глави СБУ Юрій Тандіт.

"Зрозуміло, що в Донецьку і Луганську сидять маріонетки, і фактично лідер Росії веде переговори сам з собою. Але для нас головне - результат. Ми готові, згідно з домовленостями і тим цифрам, які зараз обговорюють .... 307 осіб  - ті, які скоювали злочини проти цілісності України, які були в списку з боку ОРДЛО - ми готові в рамках домовленості за певною процедурою їх туди передати, щоб забрати 74 людини", - повідомив Тандіт. 

Він зазначив, що усіх затриманих українською стороною, кого можна законно віддати, Київ готовий віддати в обмін на тих, кого утримує інша сторона.

"На сьогоднішній день вважаються (заручниками - ред.) 158 осіб ... Але ми говоримо про те, що 87 осіб наших заручників - це ті, місцеперебування яких ми знаємо ... Йдучи на компроміси, ми готові до такої схеми, головне - щоб це було швидше, тому що фактично багато з наших хлопців перебувають там близько трьох років", - додав Тандіт. 

Як відомо, 15 листопада 2017 року кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук зустрівся з ним і обговорив питання обміну заручників на Донбасі. Під час зустрічі Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО та пообіцяв "особисто обговорити це питання з керівниками невизнаних республік".

Після цього Путін повідомив ватажкам ОРДЛО Олександру Захарченко та Ігорю Плотницькому, що він підтримав пропозицію Віктора Медведчука про обмін заручників між Україною та бойовиками.

Процес обміну заручниками був заблокований після заяви президента РФ Володимира Путіна про принцип "всіх на всіх". 

Українська сторона неодноразово висловлювала готовність передати бойовикам для обміну заручниками більше 3 сотень людей, але бойовики ОРДЛО зривають обмін, пред'являючи необґрунтовані вимоги.

"Інтерфакс-Україна"

"Українська правда" у Threads

Теми: заручникиДонбасДНРЛНР
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