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Песков: Обмен пленными усложняет много проблем

Суббота, 18 ноября 2017, 12:58

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросе обмена пленными между Украиной и ОРДЛО "много проблем, что осложняет сам обмен".

Об этом Песков заявил в комментарии журналистам, пишет "ТАСС". 

"Лидеры непризнанных республик (ОРДЛО), согласившись в целом с этой инициативой (Медведчука), отметили, что предстоит еще согласовать все детали освобождения с Киевом. А здесь давно ситуация очень непростая", - заявил Песков.

По его словам, Киев "многих удерживаемых лиц удерживает в статусе особо тяжких преступлений, что, по законам Украины, не подлежит амнистии", и украинская власть "подводит под эту категорию самых разных лиц".

"Поэтому здесь проблем очень много", - пояснил пресс-секретарь Путина. 

Как известно, 15 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин  и Виктор Медведчук встретились и обсудили вопрос обмена заложников на Донбассе.

Во время встречи Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик". 

Позже Путин сообщил главарям ОРДЛО Александру Захарченко и Игорю Плотницкому, что он поддержал предложение Виктора Медведчука об обмене заложников между Украиной и боевиками.

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Украина готова передать боевиками ОРДЛО более 300 человек из их списка в обмен на 74 украинских заложников, которых те готовы передать украинской стороне.

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Темы: пленныеДонбассРосcия
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