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Представник Держдепу: Мета США – повна імплементація мінських угод

Субота, 18 листопада 2017, 18:07

Сполучені Штати Америки мають намір відстоювати суверенні права України і право українських громадян на мир і безпеку.

Про це сказав директор з питань безпеки та політико-військових справ у Держдепартаменті США Майкл Мерфі в інтерв'ю "LIGA.net".

"Я думаю, що мета Курта Волкера і мета США - це повна імплементація мінських угод з повагою суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не збираємося визнавати незаконну анексію Криму, закривати очі на російську агресію в Східній Україні", - зазначив Мерфі.

Він також сказав, що за останні три роки Україна зміцнила партнерство з НАТО.

"Я можу відзначити чотири пріоритетні сфери - закон про національну безпеку, реформа спецслужб, реформа оборонних закупівель, і в Збройних силах більше навчань. Все це важливо, для того, щоб бути ближче до альянсу", - підкреслив Мерфі.

Він додав, що важливими є також реформи поза оборонною та розвідувальною сферами - в економіці і щодо боротьби з корупцією.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері альянсу - відкриті для України.

Також президенту США Дональду Трампу запропонують рекомендації по фінансуванню і продажу протитанкових ракет українського уряду.

А в Сенаті США кажуть про зміну політики уряду щодо надання Україні оборонних озброєнь.

"За попередньої президентської адміністрації США не планували відправляти Україні оборонні озброєння, зараз це змінюється", - заявив нещодавно сенатор-республіканець Джим Інгофф.

Українська правда

Теми: СШАНАТОМінські угоди
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