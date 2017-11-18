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Представитель Госдепа: Цель США – полная имплементация минских соглашений

Суббота, 18 ноября 2017, 18:07

Соединенные Штаты Америки намерены отстаивать суверенные права Украины и право украинских граждан на мир и безопасность.

Об этом сказал директор по вопросам безопасности и политико-военным делам в Госдепартаменте США Майкл Мэрфи в интервью "LIGA.net".

"Я думаю, что цель Курта Волкера и цель США - это полная имплементация минских соглашений с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не собираемся признавать незаконную аннексию Крыма, закрывать глаза на российскую агрессию в Восточной Украине", - отметил Мэрфи.

Он также сказал, что за последнии три года Украина укрепила партнерство с НАТО.

"Я могу отметить четыре приоритетные сферы - закон о национальной безопасности, реформа спецслужб, реформа оборонных закупок, и в Вооруженных силах больше учений. Все это важно, для того, чтобы быть ближе к альянсу", - подчеркнул Мэрфи.

Он добавил, что важны также реформы вне оборонной и разведывательной сфер - в экономике и в отношении борьбы с коррупцией.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса - открыты для Украины.

Также президенту США Дональду Трампу предложат рекомендации по финансированию и продаже противотанковых ракет украинскому правительству.

А в Сенате США говорят об изменении политики правительства о предоставлении Украине оборонительных вооружений.

"За предыдущей президентской администрации США не планировали отправлять Украине оборонительные вооружения, сейчас это меняется", - заявил недавно сенатор-республиканец Джим Ингофф.

Украинская правда

Темы: СШАНАТОМинские соглашения
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