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У Криму затримали держадвокатів "українських диверсантів" Панова та Захтея

Субота, 18 листопада 2017, 19:12
У Криму затримали держадвокатів українських диверсантів Панова та Захтея

Адвокати Ольга Помозова і Оксана Акуленко, призначені захисниками підозрюваним у "справі українських диверсантів" українцям Євгену Панову і Андрію Захтею, затримані у Криму 17 листопада.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

"17 листопада Ользі Помозовій було пред'явлено звинувачення за ч.4 ст.291.1 КК РФ "посередництво в хабарництві" за передачу 1 мільйона рублів від своїх підзахисних силовикам. Наразі Помозова перебуває у Сімферопольському СІЗО", - повідомив Наумлюк.

"Разом з нею було затримано Акуленко, але вона перебуває на підписці про невиїзд, слідчі дії щодо неї тривають", - додав він.

Також Наумлюк нагадав, що Захтей та Панов піддавалися тортурам.

"Захтея кілька разів возили на допити до слідчого, де була призначена державою адвокат Оксана Акуленко, яка мала забезпечити формальне дотримання прав заарештованого на захист. Вона бачила сліди від тортур, проте нікуди звертатися з цього приводу не стала  і підписувала протоколи допитів з показаннями, вибитими з Захтея струмом. Про співпрацю з ФСБ вона говорити не соромилася", - заявив він.

Про катування Панов розповідав призначеному адвокату Ользі Помозовій, "яка жодних заходів не вживала і, так само як Акуленко, фактично легітимізувала отримані за допомогою катувань свідчення", зазначає Наумлюк.

Як відомо, у січні 2017 року Московський міський суд визнав законним продовження арешту Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці терактів у анексованому Криму. У липні Захтей уклав досудову угоду зі слідством.

10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ у Криму виявили "групу диверсантів", під час затримання якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - мешканець Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки МО України Євген Панов. Він дав свідчення, які були показані в ефірі федеральних телеканалів. Разом з тим, родичі українця заявляють, що він дав свідчення під тортурами.

Українська правда 

Теми: Криманексіясуд
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