В Крыму задержали госадвокатов "украинских диверсантов" Панова и Захтея

Адвокаты Ольга Помозова и Оксана Акуленко, назначенные в качестве защитников подозреваемым в "деле украинских диверсантов" украинцам Евгению Панову и Андрею Захтею, задержаны в Крыму 17 ноября.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

"17 ноября Ольге Помозовой было предъявлено обвинение по x.4 ст.291.1 УК РФ "посредничество во взяточничестве" за передачу 1 миллиона рублей от своих подзащитных силовикам. Сейчас Помозова находится в Симферопольском СИЗО", - сообщил Наумлюк.

"Вместе с ней была задержана Акуленко, но она находится под подпиской о невыезде, следственные действия в ее отношении продолжаются", - добавил он.

Также Наумлюк напомнил, что Захтей и Панов подвергались пыткам.

"Захтея несколько раз возили на допросы к следователю, где находилась назначенная государством адвокат Оксана Акуленко, которая должна была обеспечить формальное соблюдение прав арестованного на защиту. Она видела следы от пыток, однако никуда обращаться по этому поводу не стала, и подписывала протоколы допросов с показаниями, выбитыми из Захтея током. О сотрудничестве с ФСБ она говорить не стеснялась", - заявил он.

О пытках Панов рассказывал назначенному адвокату Ольге Помозовой, "которая никаких мер не предпринимала и, также как Акуленко, фактически легитимизировала полученные с помощью пыток показания", отмечает Наумлюк.

Как известно, в январе 2017 года Московский городской суд признал законным продление ареста Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке терактов в аннексированном Крыму. В июле Захтей заключил досудебное соглашение со следствием.

10 августа 2016 года ФСБ России заявила, что в ночь на 7 августа в районе Армянска в Крыму обнаружили группу "диверсантов", при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов.Он дал показания, которые были показаны в эфире федеральных телеканалов. Родственники украинцев заявляют, что он дал показания под пытками.

24 августа "Верховный суд" Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу защиты фигуранта "дела украинских диверсантов" Евгения Панова на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда