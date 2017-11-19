Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ "Комітет проти тортур" оштрафували за відмову називатися іноагентом

Неділя, 19 листопада 2017, 14:48

Правозахисну організацію "Комітет із запобігання катуванням" на вимогу Мін'юсту Росії оштрафували на 400 тис. рублів за відмову називатися "іноземним агентом".

Про це повідомив керівник організації Ігор Каляпін, пише "Радіо Свобода".

"Комітет з питань запобігання катуванням" раніше існував під назвою "Комітет проти тортур". Два роки тому правозахисники, щоб не називатися "іноземним агентом", вже перереєстрували організацію.

Наразі повторно реєструється "Комітет проти тортур", таким чином штраф Мін'юсту виписаний на організацію, яка, за словами Каляпіна, "вже два місяці перебуває на стадії ліквідації".

У січні 2016 року "Комітет із запобігання катуванням" (КППП) був внесений до реєстру "іноземних агентів".

Тоді Каляпін повідомив, що іноземним фінансуванням в РФ назвали пожертвування громадян, роботодавці яких отримували гроші з-за кордону.

КППП був створений після припинення роботи "Комітету проти тортур" у липні 2015 року, який також визнали "іноземним агентом", після чого організація закрилася.

Як відомо, російські законодавці готують законопроект, згідно з яким змусять деякі західні видання реєструватися в РФ, як "іноземні агенти".

Зокрема, іноземними агентами хочуть назвати "Радіо Свободу" та "Голос Америки". 

Приводом для законопроекту стало зобов’язання міністерства юстиції США зареєструвати російського закордонного мовника RT відповідно до закону про "іноземних агентів". Таку саму реєстрацію вимагають і від російського держагентства новин Sputnik.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Гіркіна-Стрєлкова затримали в Росії за наводкою колишнього вагнерівця – ЗМІ
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: