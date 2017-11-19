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В РФ "Комитет против пыток" оштрафовали за отказ называться иноагентом

Воскресенье, 19 ноября 2017, 14:48

Правозащитную организацию "Комитет по предотвращению пыток" по требованию Минюста России оштрафовали на 400 тыс. рублей за отказ называться "иностранагентом".

Об этом сообщил руководитель организации Игорь Каляпин, пишет "Радио Свобода".

"Комитет по предотвращению пыток" ранее существовал под названием "Комитет против пыток". Два года назад правозащитники, чтобы не называться "иностранным агентом", уже перерегистрировали организацию.

В настоящее время повторно регистрируется "Комитет против пыток", таким образом штраф Минюста выписан на организацию, которая, по словам Каляпина, "уже два месяца находится в стадии ликвидации".

В январе 2016 года "Комитет по предотвращению пыток" (КППП) был внесен в реестр "иностранных агентов".

Тогда Каляпин сообщил, что иностранным финансированием ведомство назвало пожертвования граждан, работодатели которых получали деньги из-за границы.

КППП  был создан после прекращения работы "Комитета против пыток" в июле 2015 года, который также признали "иностранным агентом", после чего организация закрылась.

Как известно, российские законодатели готовят законопроект, согласно которому заставят некоторые западные издания регистрироваться в РФ, как "иностранные агенты". 

В частности,  "иностранными агентами" хотят объявить "Радио Свободу" и "Голос Америки". 

Поводом для законопроекта стало обязательство министерства юстиции США зарегистрировать российского зарубежного вещателя RT соответствии с законом об "иностранных агентах". Такую же регистрацию требуют и от российского госагентства новостей Sputnik.

Темы: Росcия
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