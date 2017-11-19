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Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Неділя, 19 листопада 2017, 22:30

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.

Про це повідомляє "Reuters".

"Президент Зімбабве Роберт Мугабе в неділю кинув виклик своїй партії "ЗАНУ-ПФ" і сотням тисяч протестувальників, які вимагають його відставки, пообіцявши в телевізійному виступі головувати на наступному з'їзді партії в грудні", - пише агентство.

Раніше були повідомлення від чиновників країни про те, що Мугабе оголосить про свою відставку під час телевізійного звернення.

Як відомо, 18 листопада у Зімбабве сотні тисяч мешканців столиці Хараре вийшли на марш за відставку президента Роберта Мугабе.

15 листопада армія Зімбабве захопила штаб-квартиру ZBC, державного мовника, підконтрольного президенту Мугабе.

Також військові затримали міністра фінансів Зімбабве Ігнатіуса Чомбо. Чомбо був провідним членом так званої "G40", фракції правлячої партії "ЗАНУ-ПФ", очолюваної дружиною Мугабе Грейс.

Військові, які захопили Хараре, помістили Мугабе під домашній арешт. Кортеж Мугабе відвіз його з приватної резиденції в Державний будинок для переговорів, в яких також взяли участь посланці з регіонального блоку Співтовариства з питань розвитку країн південної Африки (SADC).

У свою чергу Мугабе після зустрічі з генералами, які захопили контроль над країною, заявив, що відмовляється піти у відставку.

Роберт Мугабе перебуває при владі з 1980 року, коли Зімбабве отримала незалежність від Великої Британії. Військові побоюються, що відставка віце-президента стане кроком на шляху до передачі влади дружині президента Грейс Мугабе.

Українська правда

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