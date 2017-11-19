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Президент Зимбабве Мугабе не подал в отставку

Воскресенье, 19 ноября 2017, 22:30

Президент Зимбабве Роберт Мугабе не оправдал ожиданий, не огласив об отставке в обращении к народу.

Об этом сообщает "Reuters".

"Президент Зимбабве Роберт Мугабе в воскресенье бросил вызов своей партии "ЗАНУ-ПФ" и сотням тысяч протестующих, которые требуют его отставки, пообещав в телевизионном выступлении председательствовать на следующем съезде партии в декабре", - пишет агентство.

Ранее были сообщения от чиновников страны о том, что Мугабе объявит о своей отставке во время телевизионного обращения.

Как известно, 18 ноября в Зимбабве сотни тысяч жителей столицы Хараре вышли на марш за отставку президента Роберта Мугабе.

15 ноября армия Зимбабве захватила штаб-квартиру ZBC, государственного вещателя подконтрольного президенту Мугабе.

Также военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо. Чомбо был ведущим членом так называемой "G40", фракции правящей партии "ЗАНУ-ПФ", возглавляемой женой Мугабе Грейс.

Военные, захватившие столицу Зимбабве Хараре, поместили Мугабе под домашний арест. Кортеж Мугабе отвез его из частной резиденции в Государственный дом для переговоров, в которых также приняли участие посланники из регионального блока Сообщества по вопросам развития стран южной Африки (SADC).

В свою очередь Мугабе после встречи с генералами, которые захватили контроль над страной, заявил, что отказывается уйти в отставку.

Роберт Мугабе находится у власти с 1980 года, когда Зимбабве получила независимость от Великобритании. Военные опасаются, что отставка вице-президента станет шагом на пути к передаче власти супруге президента Грейс Мугабе.

Украинская правда

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