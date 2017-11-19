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"Динамо" оскаржуватиме технічну поразку від "Маріуполя" в Лозанні - Суркіс

Неділя, 19 листопада 2017, 23:04

Президент "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив, що клуб буде оскаржувати технічну поразку від "Маріуполя" у Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS).

Про це він заявив у ефірі програми "Профутбол", передає Укрінформ.

"Ми вирішуватимемо все в правовому полі. Більше мені нічого сказати. Чи підемо до Спортивного суду? Обов'язково. Незалежний суд має розставити все по своїх місцях", - підкреслив Суркіс.

Як відомо, у вівторок, 14 листопада, Апеляційний комітет Федерації футболу України присудив київському "Динамо" технічну поразку за відмову приїхати на матч 7 туру української Прем`єр-ліги з ФК "Маріуполь".

Раніше повідомлялося, що "Маріуполь" відповів відмовою на прохання "Динамо" переграти матч 7 туру. 

Проти перегравання матчу "Маріуполь" - "Динамо" виступали ще три клуби УПЛ – "Шахтар", "Ворскла" та "Верес".

Теми: футболСуркіс
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