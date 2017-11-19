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РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Неділя, 19 листопада 2017, 23:29
РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.

Про це заявив голова МЗС України Павло Клімкін під час Міжнародного безпекового форуму у Канаді, передає Укрінформ.

"Через дії Кремля на Донбасі зараз панує майже гуманітарна та екологічна катастрофи, оскільки значна кількість вугільних шахт – затоплені, водо- та електропроводи стають ціллю обстрілів, однак росіяни не реагують, бо вони задіяні у контрабанді, "чорних" та "сірих" операціях у регіоні", – підкреслив Клімкін.

"Без координованої протидії усім цим діям буде неможливо владнати ситуацію на Донбасі та в інших місцях, що нині палають. Нам слід виявляти більше солідарності і чинити на Росію більше політичного тиску більшою кількістю санкцій, однак спільної позиції із цього приводу немає", - наголосив міністр.

Раніше Клімкін заявив, що Україна не має сумніву у отриманні зброї зі США.

"Українська правда" у Threads

Теми: КлімкінУкраїнаДонбасРосія
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