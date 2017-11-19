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РФ спровоцировала гуманитарную катастрофу на Донбассе - Климкин

Воскресенье, 19 ноября 2017, 23:29
РФ спровоцировала гуманитарную катастрофу на Донбассе - Климкин

В результате действий России на Донбассе возникли гуманитарная и экологическая катастрофы.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время Международного форума в Канаде, передает Укринформ.

"В результате действий Кремля в Донбассе сейчас царит почти гуманитарная и экологическая катастрофы, поскольку значительное количество угольных шахт - затоплены, водо- и электропровода становятся целью обстрелов, однако россияне не реагируют, потому что они задействованы в контрабанде, "черных" и "серых" операциях в регионе", - подчеркнул Климкин.

"Без координированного противодействия всем этим действиям будет невозможно разрешить ситуацию на Донбассе и в других местах, которые сейчас пылают. Нам следует проявлять больше солидарности и оказывать на Россию больше политического давления большим количеством санкций, однако общей позиции по этому поводу нет", - отметил министр.

Ранее Климкин заявил, что Украина не сомневается в получении оружия из США.

Темы: КлимкинУкраинаДонбассРосcия
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