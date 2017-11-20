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62% українців підтримують вступ до НАТО - віце-прем'єр

Понеділок, 20 листопада 2017, 01:43
62% українців підтримують вступ до НАТО - віце-прем'єр

За вступ України до НАТО готові проголосувати 62% українських громадян.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає прес-служба Кабміну.

"Останні дослідження вказують на зростання підтримки євроатлантичної та євроінтеграції з боку громадян України. Окрім високої підтримки вступу до НАТО (62%), результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), свідчать, що вступ до ЄС підтримують 57% українців", - повідомила Климпуш-Цинцадзе.

"Причиною збільшення готовності населення проголосувати за вступ у ЄС є запровадження безвізового режиму, що могло збільшити довіру до Євросоюзу", - підкреслила віце-прем'єр.

Як відомо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері Альянсу відкриті для України.

Теми: соціологіяНАТОКабінет міністрів
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