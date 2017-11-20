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62% украинцев поддерживают вступление в НАТО - вице-премьер

Понедельник, 20 ноября 2017, 01:43
62% украинцев поддерживают вступление в НАТО - вице-премьер

За вступление Украины в НАТО готовы проголосовать 62% украинских граждан.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает пресс-служба Кабмина.

"Последние исследования указывают на рост поддержки евроатлантической и евроинтеграции со стороны граждан Украины. Кроме высокой поддержки вступления в НАТО (62%), результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют, что вступление в ЕС поддерживают 57% украинцев", - сообщила Климпуш-Цинцадзе.

"Причиной увеличения готовности населения проголосовать за вступление в ЕС является введение безвизового режима, что могло увеличить доверие к Евросоюзу", - подчеркнула вице-премьер.

Как известно, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери Альянса открыты для Украины.

Темы: социологияНАТОКабинет министров
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