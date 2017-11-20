Юнкер назвав ситуацію у Каталонії "катастрофічною"
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ситуація, яка склалася після референдуму у Каталонії, є "катастрофічною".
Про це він сказав в інтерв'ю газеті El Pais.
"Каталонія - велика, величезна проблема. Ситуація в регіоні породила внутрішній розкол в іспанському та каталонському суспільстві, створивши проблеми всередині сімей, серед друзів", - наголосив Юнкер.
"Цього ніколи не повинно було бути", - підкреслив політик.
Як відомо, 27 жовтня парламент Каталонії проголосував за незалежність від Іспанії. Того ж дня Іспанія застосувала статтю 155 конституції, запровадивши пряме управління у регіоні.
Політиків, причетних до проголошення незалежності, звинуватили у заколоті, непокорі уряду та зловживанні державними коштам. Частина лідерів Каталонії на чолі з відстороненим главою уряду Карлесом Пучдемоном знаходиться у Бельгії, частина – під арештом або відпущена під заставу.
Дострокові регіональні вибори в Каталонії мають відбутися 21 грудня.