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Юнкер назвав ситуацію у Каталонії "катастрофічною"

Понеділок, 20 листопада 2017, 02:14

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ситуація, яка склалася після референдуму у Каталонії, є "катастрофічною".

Про це він сказав в інтерв'ю газеті El Pais.

"Каталонія - велика, величезна проблема. Ситуація в регіоні породила внутрішній розкол в іспанському та каталонському суспільстві, створивши проблеми всередині сімей, серед друзів", - наголосив Юнкер.

"Цього ніколи не повинно було бути", - підкреслив політик.

Як відомо, 27 жовтня парламент Каталонії проголосував за незалежність від Іспанії. Того ж дня Іспанія застосувала статтю 155 конституції, запровадивши пряме управління у регіоні.

Політиків, причетних до проголошення незалежності, звинуватили у заколоті, непокорі уряду та зловживанні державними коштам. Частина лідерів Каталонії на чолі з відстороненим главою уряду Карлесом Пучдемоном знаходиться у Бельгії, частина – під арештом або відпущена під заставу.

Дострокові регіональні вибори в Каталонії мають відбутися 21 грудня.

Теми: ЄврокомісіяКаталонія Іспаніяреферендум
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