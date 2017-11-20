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Юнкер назвал ситуацию в Каталонии "катастрофической"

Понедельник, 20 ноября 2017, 02:14


Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ситуация, которая сложилась после референдума в Каталонии, является "катастрофической".

Об этом он сказал в интервью газете El Pais.

"Каталония - большая, огромная проблема. Ситуация в регионе породила внутренний раскол в испанском и каталонском обществе, создав проблемы внутри семей, среди друзей", - отметил Юнкер.

"Этого никогда не должно было быть", - подчеркнул политик.

Как известно, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. В тот же день Испания применила статью 155 Конституции, введя прямое управление в регионе.

Политиков, причастных к провозглашению независимости, обвинили в мятеже, неповиновении правительства, злоупотреблении государственными средствам. Часть лидеров Каталонии во главе с отстраненным главой правительства Карлесом Пучдемоном находится в Бельгии, часть - под арестом или отпущена под залог.

Досрочные региональные выборы в Каталонии должны состояться 21 декабря.

Темы: ЕврокомиссияКаталония Испанияреферендум
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