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Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація – не справа УДО

Понеділок, 20 листопада 2017, 10:07

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей заперечує свою причетність до затримання і депортації громадян Грузії.

Про це він написав у Facebook, реагуючи на заяву лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

"Заяви окремих псевдополітиків про мою нібито причетність до викрадення або депортації грузин – повна нісенітниця!", – запевнив начальник УДО.

Гелетей нагадав, що Управління державної охорони України за законом забезпечує охорону вищих посадових осіб держави, а також об’єктів органів державної влади.

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.

Напередодні Саакашвілі заявив, що начальник Управління держохорони командував перевезенням трьох зниклих грузинів із Києва до Одеси.

21 жовтня друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

17 листопада Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі, позбавленого посвідки на проживання, та двох його друзів.

Олена Рощенко, УП
Теми: УДОСаакашвіліГрузія
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