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Гелетей ответил Саакашвили: Депортация – не дело УГО

Понедельник, 20 ноября 2017, 10:07

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей отрицает свою причастность к задержанию и депортации граждан Грузии.

Об этом он написал в Facebook, реагируя на заявление лидера "Рух новых сил" Михэила Саакашвили.

"Заявления отдельных псевдополитиков о моей якобы причастности к похищению или депортации грузин – полная чушь!", – заверил начальник УГО.

Гелетей напомнил, что Управление государственной охраны Украины по закону обеспечивает охрану высших должностных лиц государства, а также объектов органов государственной власти.

"Депортация или экстрадиция преступников, криминальных авторитетов или лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, не относится ни к компетенции Управления государственной охраны Украины, ни к моим полномочиям как его начальника", – заявил он.

Накануне Саакашвили заявил, что начальник Управления госохраны командовал перевозкой трех пропавших грузин из Киева в Одессу.

21 октября друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

17 ноября Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили, лишенного вида на жительство, и двух его друзей.

Темы: УГОСаакашвилиГрузия
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