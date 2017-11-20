Гелетей ответил Саакашвили: Депортация – не дело УГО

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей отрицает свою причастность к задержанию и депортации граждан Грузии.



Об этом он написал в Facebook, реагируя на заявление лидера "Рух новых сил" Михэила Саакашвили.



"Заявления отдельных псевдополитиков о моей якобы причастности к похищению или депортации грузин – полная чушь!", – заверил начальник УГО.



Гелетей напомнил, что Управление государственной охраны Украины по закону обеспечивает охрану высших должностных лиц государства, а также объектов органов государственной власти.



"Депортация или экстрадиция преступников, криминальных авторитетов или лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, не относится ни к компетенции Управления государственной охраны Украины, ни к моим полномочиям как его начальника", – заявил он.

Накануне Саакашвили заявил, что начальник Управления госохраны командовал перевозкой трех пропавших грузин из Киева в Одессу.

21 октября друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

17 ноября Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили, лишенного вида на жительство, и двух его друзей.