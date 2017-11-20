Камера зафіксувала, як Вічний вогонь заливають цементом
Вічний вогонь у Києві у ніч на 20 листопада залили цементом 7 чи 8 осіб.
Про це свідчить запис із камери відеоспостереження, який поширює компанія "Київгаз".
Запис датовано 2:58 ночі на понеділок. Видно, що група людей загасила вогонь – і над меморіалом потягнувся дим.
"Минулого разу (7 листопада – ред.) працівники ПАТ "Київгаз" оперативно розчистили меморіал, а також встановили камеру спостереження", – зазначає компанія.
Подачу газу після нового інциденту вже відновили.
Відеозапис правопорушення передали представникам Національної поліції.
Як повідомили "Українській правді" у "Київгазі", наслідки вандалізму на Вічному вогні ліквідували безоплатно.
"Плановий огляд коштує 1450 гривень. Звісно, це без очищення від бетону, лише сам огляд", – повідомив представник прес-служби Микола.
"У цих випадках, що сталися, рахунки не виставлятимемо. Це ж не плановий огляд, а надзвичайна ситуація. Ну, і тут наші працівники з власної ініціативи вирішили очистити Вічний вогонь", – додав він.
Як відомо, 7 листопада Вічний вогонь біля Могили Невідомого солдата в Києві залили цементом – тоді конструкцію розібрали, щоб відновити меморіал.
А 20 листопада столичний Вічний вогонь не лише залили цементом, а ще й встромили посередині хрест.