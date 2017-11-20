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Камера зафіксувала, як Вічний вогонь заливають цементом

Понеділок, 20 листопада 2017, 12:39
Камера зафіксувала, як Вічний вогонь заливають цементом

Вічний вогонь у Києві у ніч на 20 листопада залили цементом 7 чи 8 осіб.

Про це свідчить запис із камери відеоспостереження, який поширює компанія "Київгаз".

Запис датовано 2:58 ночі на понеділок. Видно, що група людей загасила вогонь – і над меморіалом потягнувся дим.

"Минулого разу (7 листопада – ред.) працівники ПАТ "Київгаз" оперативно розчистили меморіал, а також встановили камеру спостереження", – зазначає компанія.

Подачу газу після нового інциденту вже відновили.

Відеозапис правопорушення передали представникам Національної поліції.

Як повідомили "Українській правді" у "Київгазі", наслідки вандалізму на Вічному вогні ліквідували безоплатно.

"Плановий огляд коштує 1450 гривень. Звісно, це без очищення від бетону, лише сам огляд", – повідомив представник прес-служби Микола.

"У цих випадках, що сталися, рахунки не виставлятимемо. Це ж не плановий огляд, а надзвичайна ситуація. Ну, і тут наші працівники з власної ініціативи вирішили очистити Вічний вогонь", – додав він.

Як відомо, 7 листопада Вічний вогонь біля Могили Невідомого солдата в Києві залили цементом – тоді конструкцію розібрали, щоб відновити меморіал.

А 20 листопада столичний Вічний вогонь не лише залили цементом, а ще й встромили посередині хрест.

Олена Рощенко, Ірина Балачук, УП
Теми: Київісторія
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