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Камера зафиксировала, как Вечный огонь заливают цементом

Понедельник, 20 ноября 2017, 12:39
Камера зафиксировала, как Вечный огонь заливают цементом

Вечный огонь в Киеве в ночь на 20 ноября залили цементом 7 или 8 человек.

Об этом свидетельствует запись с камеры видеонаблюдения, которую публикует компания "Киевгаз".

Запись датирована 2:58 ночи на понедельник. Видно, что группа людей погасила огонь – и над мемориалом потянулся дым.



"В прошлый раз (7 ноября – ред.) работники ПАО "Киевгаз" оперативно расчистили мемориал, а также установили камеру наблюдения", – отмечает компания.

Подачу газа после нового инцидента уже восстановили.

Видеозапись правонарушения передали представителям Национальной полиции.

Как сообщили "Украинской правде" в "Киевгазе", последствия вандализма на Вечном огне ликвидировали безоплатно.

"Плановый осмотр стоит 1450 гривен. Естественно, без очистки от бетона, только сам осмотр", – сообщил представитель пресс-службы Николай.

"В этих произошедших случаях счета выставлять не будем. Это же не плановый осмотр, а чрезвычайная ситуация. Ну, и здесь наши сотрудники по собственной инициативе решили очистить Вечный огонь", – добавил он.

Как известно, 7 ноября Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Киеве залили цементом – тогда конструкцию разобрали, чтобы восстановить мемориал.

А 20 ноября столичный Вечный огонь не только залили цементом, но еще и воткнули посредине крест.

Алена Рощенко, Ирина Балачук, УП
Темы: Киевистория
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