Єнін: Інтерпол зняв з розшуку "лісника Януковича"

Інтерпол зняв із міжнародного розшуку екс-керівника Державного агентства лісових ресурсів Віктора Сівця через відмову Печерського суду взяти його під варту.

Про це заявив заступник генпрокурора Євген Єнін, повідомляє "Укрінформ".

"Це рішення комісії контролю за файлами Інтерполу. Причина - "найгуманніший суд у світі", який свого часу відмовив органу слідства в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно Сівець цим скористався і оскаржив червону картку", - пояснив Єнін.

Як повідомлялось, раніше Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.

Як відомо, у 2016 році ГПУ повідомила про підозру Віктору Сівцю. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди і відмиванні доходів.

Пізніше суд арештував будинки, автомобілі і корпоративні права, що належали родині екс-очільника Держагентства лісових ресурсів, а також кошти Вітора Сівця та його дружини у швейцарському банку.

У ГПУ стверджують, що у 2011-2014 рр. Віктор Сівець як голова Держагентства лісових ресурсів за пособництва дружини отримував неправомірну вигоду від іноземних підприємств за придбання в Україні лісопродукції.

Попередньо сума неправомірної вигоди родини екс-очільник Держлісагентства оцінювалась у 12,8 млн доларів і 24,5 млн євро. За версією слідства, у подальшому ці кошти було легалізовано через офшорні компанії.

Печерський райсуд Києва вже двічі відмовляв Головному слідчому управління Генпрокуратури у задоволенні клопотання про дозвіл на заочне засудження Сівця. Наразі слідчі вже втретє звернулися по Печерського райсуду з клопотанням надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно "лісника Януковича".

За даними правоохоронців, наразі Сівець переховується у Росії.