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Енин: Интерпол снял с розыска "лесника Януковича"

Среда, 22 ноября 2017, 16:36
Виктор Сивец, руководитель Государственного агентства лесных ресурсов при Януковиче

Интерпол снял с международного розыска экс-руководителя Государственного агентства лесных ресурсов Виктора Сивца из-за отказа Печерского суда взять его под стражу.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, сообщает "Укринформ".

"Это решение комиссии контроля за файлами Интерпола. Причина – "самый гуманный суд в мире", который в свое время отказал органу следствия в применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответственно Сивец этим воспользовался и обжаловал красную карточку", - пояснил Енин.

Как сообщалось, ранее Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-заместителя министра МВД Виктора Ратушняка.

Как известно, в 2016 году ГПУ сообщила о подозрении Виктору Сивцу. Его подозревают в получении неправомерной выгоды и отмывании доходов.

Позже суд арестовал дома, автомобили и корпоративные права, принадлежавшие семье экс-главы Госагентства лесных ресурсов, а также средства Виктора Сивца и его жены в швейцарском банке.

В ГПУ утверждают, что в 2011-2014 гг. Виктор Сивец как председатель Госагентства лесных ресурсов при пособничестве жены получал неправомерную выгоду от иностранных предприятий за приобретение в Украине лесопродукции.

Предварительно сумма неправомерной выгоды семьи экс-глава Гослесагентства оценивалась в 12,8 млн долларов и 24,5 млн евро. По версии следствия, в дальнейшем эти средства были легализованы через оффшорные компании.

Печерский райсуд Киева уже дважды отказывал Главному следственному управлению Генпрокуратуры в удовлетворении ходатайства о разрешении на заочное осуждение Сивец. Сейчас следователи уже третий раз обратились к Печерскому райсуду с ходатайством предоставить разрешение на проведение специального предварительного расследования по "леснику Януковича".

По данным правоохранителей, сейчас Сивец скрывается в России.

Темы: ЯнуковичИнтерполГенпрокуратура
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