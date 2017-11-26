Під Києвом активістів "Руху визволення" зупинив кордон поліції - Семенченко

Під Києвом активістів "Руху визволення", які їхали до столиці з Житомира, зупинив кордон поліції.

Про це ввечері 26 листопада заявив нардеп Семен Семенченко, який є одним з учасників акції під Верховною Радою.

За словами Семенченка, у Житомирі ці активісти блокували "контрабандну схему Петра Порошенка і Віктора Медведчука".

Він також заявив, що сприймає блокування поліцією як "чергову спробу затримань активістів" та нагадав про затримання Анатолія Виногродського, Олександра Новікова та Леоніда Литвиненка.

"Активісти - у повній бойовій готовності і готові захистити себе", - заявив Семенченко.

На місці події присутній начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.

Згодом кордон поліції залишив місце події, а учасники колони, що їхала з Житомира, змогли поїхати далі.

У свою чергу речник МВС України Артем Шевченко заявив у коментарі УП, що "сили поліції забезпечують правопорядок та громадську безпеку".

"Нічого дивного у тому, що у нинішній ситуації під час АТО у країні є пункти контролю та пропуску,... Усюди, де існує оперативна необхідність (здійснити перевірку - ред.), існують пункти контролю", - зазначив Шевченко.

Скріншоти з прямої трансляції

Як відомо, раніше бійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова заарештували на 60 діб у справі про викрадення іншого бійця батальйону Олександра Калашника у 2014 році. Суд над Новіковим відбувся після того, як 24 листопада "Рух визволення" заявив про його викрадення.

Окрім того згодом "Рух визволення" заявив, що невідомі викрали їхнього активіста, другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського.

У поліції заявили, що Виногродського затримали у Києві у справі про напад на охоронця в Кіровоградській області.

26 листопада стало відомо, що у Новоград-Волинському затримали ще одного активіста "Руху визволення", добровольця батальйону ОУН Леоніда Литвиненка.

Українська правда