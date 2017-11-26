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Під МВС прийшли представники руху ОУН

Неділя, 26 листопада 2017, 22:43

У Києві біля будівлі МВС зібралися близько 20 представників організації "Добровольчий рух ОУН" із плакатами та прапорами з надписами "Звільніть добровольців".

Як повідомляє "Громадське", учасники називають це акцією на захист представників організації "Добровольчий рух ОУН" Леоніда Литвиненка та Анатолія Виногродського, яких, за їхніми словами, було "викрадено".

Присутні на акції у гучномовець вигукували "Ми вимагаємо свободу добровольцям", на плакатах у них написано "Добровольці Бек, Гап, Хамер викрадені мусорами".

 

Як відомо, раніше бійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова заарештували на 60 діб у справі про викрадення іншого бійця батальйону Олександра Калашника у 2014 році. Суд над Новіковим відбувся після того, як 24 листопада  "Рух визволення" заявив про його викрадення. 

Окрім того згодом "Рух визволення" заявив, що невідомі викрали їхнього активіста, другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського.

У поліції заявили, що Виногродського затримали у Києві у справі про напад на охоронця в Кіровоградській області.

26 листопада стало відомо, що  у Новоград-Волинському затримали ще одного активіста "Руху визволення", добровольця батальйону ОУН Леоніда Литвиненка.

Ввечері нардеп Семен Семенченко заявив, що під Києвом активістів "Руху визволення", які їхали до столиці з Житомира,  зупинив кордон поліції. Учасники колони прямували до центру Києва, де мали провести акцію на підтримку затриманих активістів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївМВСакції
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