Чауса звільнили з посади судді

Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

Відповідне рішення ради прийняв на засіданні, передають "Українські новини".

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити з посади судді Чауса Миколу Олексійовича", - оголосив рішення голова ВРП Ігор Бенедисюк.

Чауса звільнили через відсутність на роботі без поважної причини.

Вища рада правосуддя зазначає, що дисциплінарну справу стосовно Чауса порушено за дисциплінарною скаргою голови Дніпровського райсуду Києва Нелі Ластовки.

У скарзі зазначено, що з 10 серпня до 1 вересня 2016 року суддя Чаус перебував у щорічній основній відпустці, а потім на роботі не з’являвся. У табелі обліку робочого часу значиться, що Чаус відсутній "з нез’ясованих причин".

Ластовка просила притягнути Чауса до дисциплінарної відповідальності – і його звільнили.

Раніше, 4 жовтня, Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відсторонила Чауса від посади.

Як відомо, суд у Молдові наприкінці листопада розгляне питання екстрадиції в Україну судді Чауса.

Раніше президент Молдови Ігор Додон відмовив Чаусу в наданні політичного притулку.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тисяч. Гроші виявили у двох скляних банках, які суддя закопував у дворі свого дому.

6 вересня 2016 року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус утік із України.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові.

Україна направила в Молдову документи для його екстрадиції.