Чауса уволили с должности судьи

Высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Соответствующее решение совета принял на заседании, передают "Українські новини".

"Высший совет правосудия решил уволить с должности судьи Чауса Николая Алексеевича", – огласил решение глава ВСП Игорь Бенедисюк.

Чауса уволили за отсутствие на работе без уважительной причины.

Высший совет правосудия отмечает, что дисциплинарное дело в отношении Чауса возбуждено по дисциплинарной жалобе главы Днепровского райсуда Киева Нелли Ластовки.



В жалобе указано, что с 10 августа по 1 сентября 2016 года судья Чаус находился в ежегодном основном отпуске, а потом на работе не появлялся. В табеле учета рабочего времени значится, что Чаус отсутствует "по невыясненным причинам".



Ластовка просила привлечь Чауса к дисциплинарной ответственности – и его уволили.

Ранее, 4 октября, Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отстранила Чауса от должности.

Как известно, суд в Молдове в конце ноября рассмотрит вопрос экстрадиции в Украину судьи Чауса.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон отказал Чаусу в предоставлении политического убежища.

9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тысяч. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья закапывал во дворе своего дома.

6 сентября 2016 годв Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины.



С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.



1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове.

Украина направила в Молдову документы для его экстрадиции.