Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чауса уволили с должности судьи

Вторник, 28 ноября 2017, 13:21
Чауса уволили с должности судьи

Высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Соответствующее решение совета принял на заседании, передают "Українські новини".

"Высший совет правосудия решил уволить с должности судьи Чауса Николая Алексеевича", – огласил решение глава ВСП Игорь Бенедисюк.

Чауса уволили за отсутствие на работе без уважительной причины.

Высший совет правосудия отмечает, что дисциплинарное дело в отношении Чауса возбуждено по дисциплинарной жалобе главы Днепровского райсуда Киева Нелли Ластовки.

В жалобе указано, что с 10 августа по 1 сентября 2016 года судья Чаус находился в ежегодном основном отпуске, а потом на работе не появлялся. В табеле учета рабочего времени значится, что Чаус отсутствует "по невыясненным причинам".

Ластовка просила привлечь Чауса к дисциплинарной ответственности – и его уволили.

Ранее, 4 октября, Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отстранила Чауса от должности.

Как известно, суд в Молдове в конце ноября рассмотрит вопрос экстрадиции в Украину судьи Чауса.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон отказал Чаусу в предоставлении политического убежища.

9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тысяч. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья закапывал во дворе своего дома.

6 сентября 2016 годв Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.

1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. 

Украина направила в Молдову документы для его экстрадиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
суд
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: