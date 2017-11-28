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Двом кримським татарам продовжили арешт у "справі 26 лютого"

Вівторок, 28 листопада 2017, 14:27

Підконтрольний окупантам суд у Криму продовжив домашній арешт фігурантам "справи 26 лютого" Мустафі Дегерменджі й Алі Асанову до 7 лютого 2018 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Під час засідання Дегерменджі просив дозволити йому вивозити маму для слідчих дій і передачок Бекіру Дегерменджі (батько Мустафи, затриманий 24 листопада під час обшуків – УП), однак суд не дозволив", – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що адвокат Тарас Омельченко просив змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд, але суд відмовив.

Як відомо, 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму сталися сутички між сепаратистами та противниками анексії Криму.

Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу. Почалися затримання кримських татар.

Пізніше суд розділив "справу 26 лютого" на дві: окремо - по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по інших фігурантах процесу - Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову й Ескендеру Небієву.

25 жовтня Ахтема Чийгоза разом із ще одним засудженим окупантами лідером кримських татар Ільмі Умеровим видали Туреччині. Пізніше вони прилетіли з Туреччини до Києва.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримкримські татарисудправа людини
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