Двум крымским татарам продлили арест по "делу 26 февраля"

Подконтрольный оккупантам суд в Крыму продлил домашний арест фигурантам "дела 26 февраля" Мустафе Дегерменджи и Али Асанову до 7 февраля 2018 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Во время заседания Дегерменджи просил разрешить ему вывозить маму для следственных действий и передачек Бекиру Дегерменджи (отец Мустафы, задержанный 24 ноября во время обысков - УП), однако суд не разрешил", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что адвокат Тарас Омельченко просил изменить меру пресечения на подписку о невыезде, но суд отказал.

Как известно, 26 февраля 2014 под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма.

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Начались задержания крымских татар.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

25 октября Ахтема Чийгоза вместе с еще одним осужденным оккупантами лидером крымских татар Ильми Умеровым выдали Турции. Позже они прилетели из Турции в Киев.