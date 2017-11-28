Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд восстановил в должности полицейского, уволенного из-за перестрелки в Княжичах

Вторник, 28 ноября 2017, 18:53

Окружной административный суд Киева восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах в Киевской области в декабре 2016 года.

Об этом говорится в постановлении суда.

Истец работал в должности командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области. По информации "Украинских новостей", его имя - Роман Совгира.

Его освободили по результатам служебного расследования на основании приказа Национальной полиции от 17 января "О привлечении к дисциплинарной ответственности работников ДУР Национальной полиции Украины, Главного управления национальной полиции в Киеве и Управления полиции охраны в Киевской области".

Причина увольнения - неудовлетворительное выполнение функциональных обязанностей, а именно - игнорирование требований ведомственных инструкций, несообщение в дежурную часть об обнаружении следов взлома и непрофессиональные действия по организации отработки сигнала "Тревога".

Однако коллегия судей решила возобновить Совгиру в должности, поскольку, по их мнению, ответчик не предоставил доказательств для подтверждения нарушений истцом должностных инструкций.

"Суд постановил восстановить ОСОБА_1 на службе в полиции в должности командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области с 01.02.2017р.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судьи хотели истребовать у Нацполиции материалы служебного расследования относительно Княжичей. Однако там сообщили, что следователи Генпрокуратуры уже изъяли эти материалы.

В Нацполиции попросили ГПУ скопировать материалы и отправить им, однако в прокуратуре отказались это сделать, ссылаясь на гриф "секретно" на служебном расследовании.

Нацполиция повторно отправила аналогичный запрос, но опять получила отказ.

Кроме того, в своем решении судьи удовлетворили требование истца о денежном взыскании, размером 51, 3 тыс. грн за время вынужденного прогула уволенного сотрудника-истца.

Как сообщалось, Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах вследствие перестрилки погибли 5 правоохранителей.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, будет проводить прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Между полицией охраны и оперативной группой возникла перестрелка, в ходе которой погибли 5 человек: 2 из полиции охраны, 2 оперативники и 1 спецназовец. В это время трое подозреваемых, которые готовились к совершению разбоя, услышав стрельбу, побежали в сторону Киева, где их задержали сотрудники полиции. У них изъято огнестрельное оружие.

Позже водитель госохраны, который остался жив во время перестрелки в Княжичах 4 декабря, рассказал журналистам о том, что произошло.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициясудГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
полиция
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: