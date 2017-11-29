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Суддю, який попрацював на "ДНР", звільнили від відповідальності

Середа, 29 листопада 2017, 14:37

Красноармійський суд Донецької області за клопотанням прокуратури звільнив від кримінальної відповідальності колишнього "суддю ДНР", який покинув захоплену територію.

Про це йдеться у судовому рішенні від 16 листопада, повідомляють "Новости Донбасса".

Підозрюваний пояснив, що є кандидатом юридичних наук, проживав у Макіївці разом із батьками, працював помічником судді Донецького адміністративного суду.

У квітні 2014 року з початком антитерористичної операції йому запропонували виїхати з окупованої території і продовжити роботу в суді. Суддя відмовився і був звільнений за згодою сторін. У січні 2015 року ватажок "ДНР" Олександр Захарченко поставив його "суддею Будьонівського районного суду" в Донецьку.

22 липня 2016 року Захарченко припинив повноваження "судді" нібито за "грубі порушення законодавства ДНР, несумісні зі статусом судді". Також на захопленій частині Донецької області проти нього відкрили кримінальну справу. Суддя намагався оскаржити таке рішення, але його заяву відхилили.

27 травня 2017 року чоловік дізнався, що "ДНРівці" можуть арештувати його. Він виїхав до Росії, а з Ростова-на-Дону в'їхав в Україну. Далі він скористався програмою СБУ "Повертайся додому".

"26 липня 2017 року подав заяву про долучення до зазначеної програми, повідомив про свою терористичну діяльність на посаді судді Будьонівського суду Донецька і про те, що до скоєння іншого тяжкого чи особливо тяжкого злочину не причетний", – йдеться у матеріалах справи.

Також зазначається, що він дав свідчення про діяльність "ДНР".

Теми: ДонбасДНРсуд
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