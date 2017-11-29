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Судью, поработавшего на "ДНР", освободили от ответственности

Среда, 29 ноября 2017, 14:37

Красноармейский суд Донецкой области по ходатайству прокуратуры освободил от уголовной ответственности бывшего "судью ДНР", покинувшего захваченную территорию.

Об это говорится в судебном решении от 16 ноября, сообщают "Новости Донбасса".

Подозреваемый объяснил, что является кандидатом юридических наук, проживал в Макеевке вместе с родителями, работал помощником судьи Донецкого административного суда.

В апреле 2014 года с началом Антитеррористической операции ему предложили выехать с оккупированной территории и продолжить работу в суде. Судья отказался и был уволен по соглашению сторон. В январе 2015 года главарь "ДНР" Александр Захарченко поставил его "судьей Буденовского районного суда" в Донецке.

22 июля 2016 года Захарченко прекратил полномочия "судьи" якобы за "грубые нарушения законодательства ДНР, несовместимые со статусом судьи". Также на захваченной части Донецкой области против него открыли уголовное дело. Судья пытался обжаловать такое решение, но его заявление отклонили.

27 мая 2017 года мужчина узнал, что "ДНРовцы" могут арестовать его. Он выехал в Россию, а из Ростова-на-Дону въехал в Украину. Далее он воспользовался программой СБУ "Возвращайся домой".

"26 июля 2017 года подал заявление о привлечении к указанной программы, сообщил о своей террористической деятельности в должности судьи Буденовского суда Донецка и о том, что к совершению иного тяжкого или особо тяжкого преступления не причастен", – говорится в материалах дела.

Также отмечается, что он дал показания о деятельности "ДНР".

Темы: ДонбассДНРсуд
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