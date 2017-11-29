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Медведчук каже, що буде два етапи обміну полоненими

Середа, 29 листопада 2017, 13:48

Обмін полоненими між українською владою і бойовиками Донбасу проходитиме у два етапи – перший може відбутися до новорічних свят.

Про це учасник переговорів про обмін, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив журналістам у Мінську, повідомляє DT.ua.

"Ми націлені на те, що до новорічних та різдвяних свят, як це і було заявлено, ми повинні звільнити цих 306 осіб. Сьогодні залишилася підготовча робота", – сказав він.

Медведчук зазначив, що в окупованих Луганську і Донецьку вже готові видати в обмін 74 полонених.

"Після цієї готовності ми визначимо дату, час і місце передачі тих, кого звільняє кожна зі сторін", – заявив він.

Медведчук зазначив, що йдеться як про військовополонених, так і про цивільних осіб.

За його словами, після реалізації першого етапу обміну за принципом "всіх на всіх", буде проведено роботу з організації другого етапу, в ході якого Україна муситиме звільнити решту 80 осіб, а інша сторона – решту 20 осіб.

29 листопада в Мінську зустрінеться Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі, Київ сподівається обговорити звільнення полонених.

Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив телефоном із ватажками "ЛНР" і "ДНР" ініціативу спецпредставника України з гуманітарних питань і свого кума Віктора Медведчука провести найближчим часом пропорційний обмін полоненими за формулою "306 на 74".

Згодом Медведчук заявляв, що зміна влади в ОРЛО не завадить обміну полоненими.

Він також пояснював, що Україна не може видати всіх затриманих, адже дехто з них ще перебуває під слідством чи під судом.

Обмін "усіх на усіх" уже 14 місяців, як заблоковано, тому зараз ідеться про частковий "пропорційний" обмін.

Представниця України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявляла, що Київ не може відпустити тих, хто не підпадає під дію Мінських угод, – наприклад, "беркутівців", яких підозрюють у вбивствах на Майдані у 2014 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненізаручникиМедведчукДонбас
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