Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак: Ситуація на Донбасі - загроза всьому Заходу

Середа, 29 листопада 2017, 23:27
Полторак: Ситуація на Донбасі - загроза всьому Заходу

Міністр оборони України Степан Полторак переконаний, що ситуація на сході України є загрозою всьому західному світу та сигналом для інших країн.

Про це він заявив на зустрічі з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм, передає прес-служба Міноборони.

"Ситуація на сході України - це загроза всьому західному світу, тому протистояння інформаційним викликам не гаслами, а діями є ефективним та результативним, ми маємо спільно протистояти інформаційним викликам. Конфлікт на Донбасі є сигналом для інших країн, як може розвиватися ситуація", - підкреслив Полторак.

Водночас президент Світового конгресу Українців Євген Чолій запевнив у продовженні підтримки та допомоги Україні.

"Можете сподіватися на нашу потужну підтримку. Світ має розуміти, що це є не суто україно-російський конфлікт, а світова загроза. Якщо Україна захистить свої кордони, то вона забезпечить цим стабільність в регіоні", - підкреслив Чолій.


Теми: ПолторакДонбасАТОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Полторак
Військові експосадовці отримали мільйони гривень при звільненні – Bihus.info
Заступнику ексміністра оборони Полторака обрали запобіжний захід
Десантно-штурмові війська – з новим керівником замість обраного в Раду Забродського
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: