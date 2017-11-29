Полторак: Ситуація на Донбасі - загроза всьому Заходу

Міністр оборони України Степан Полторак переконаний, що ситуація на сході України є загрозою всьому західному світу та сигналом для інших країн.

Про це він заявив на зустрічі з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм, передає прес-служба Міноборони.

"Ситуація на сході України - це загроза всьому західному світу, тому протистояння інформаційним викликам не гаслами, а діями є ефективним та результативним, ми маємо спільно протистояти інформаційним викликам. Конфлікт на Донбасі є сигналом для інших країн, як може розвиватися ситуація", - підкреслив Полторак.



Водночас президент Світового конгресу Українців Євген Чолій запевнив у продовженні підтримки та допомоги Україні.



"Можете сподіватися на нашу потужну підтримку. Світ має розуміти, що це є не суто україно-російський конфлікт, а світова загроза. Якщо Україна захистить свої кордони, то вона забезпечить цим стабільність в регіоні", - підкреслив Чолій.





