Суд РФ продовжив арешт викраденим українським прикордонникам
Лефортовський райсуд Москви залишив у СІЗО викрадених українських прикордонників Богдана Марцоню та Ігоря Дзюбака.
Про це повідомляє УНІАН.
За інформацією агентства, суддя Олена Галіханова продовжила арешт ще на 2 місяці, до 5 лютого 2018 року.
Стосовно кожного українця було окреме засідання. Засідання тривали не більше 10 хвилин. У нарадчій кімнаті суддя була близько трьох секунд.
Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.
Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що 3 жовтня затримала їх.
9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонників на 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникамправоохоронного органу".
У Держприкордонслужбі України заявляють, що українські прикордонники були захоплені в полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.