Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд РФ продовжив арешт викраденим українським прикордонникам

Четвер, 30 листопада 2017, 05:01
Викрадені прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь

Лефортовський райсуд Москви залишив у СІЗО викрадених українських прикордонників Богдана Марцоню та Ігоря Дзюбака.

Про це повідомляє УНІАН.

За інформацією агентства, суддя Олена Галіханова продовжила арешт ще на 2 місяці, до 5 лютого 2018 року.

Стосовно кожного  українця було окреме засідання. Засідання тривали не більше 10 хвилин. У нарадчій кімнаті суддя була близько трьох секунд.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що 3 жовтня затримала їх.

9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонників на 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникамправоохоронного органу".

У Держприкордонслужбі України заявляють, що українські прикордонники були захоплені в полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.

Теми: РосіязаручникиПрикордонна службасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Гіркіна-Стрєлкова затримали в Росії за наводкою колишнього вагнерівця – ЗМІ
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: