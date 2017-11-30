Чиновниця ДМС розповіла про дружні стосунки зі спецагентом НАБУ

Перша заступниця голови державної міграційної служби Діна Пімахова заявила, що за власною ініціативою подала заяву до СБУ про пропозицію їй хабара.

Про це вона заявила під час брифінгу у четвер у Києві.

За її словами, з представником НАБУ вона познайомилась у Запоріжжі, коли її родич продавав транспортний засіб, оголошення про продаж якого було розміщено у ЗМІ.

Пімахова розповіла, що до Запоріжжя приїхали особи, які хотіли придбати транспортний засіб. На зустріч прийшов чоловік, який представився водієм, що працює в інвестиційній компанії і сказав, що його влаштовують умови продажу майна.

"При цьому він зазначив, що остаточне рішення прийме його керівник, який прийде через кілька годин, а наразі, нібито перебував на зустрічі з губернатором Запорізької області", - розповіла чиновниця.

"Так і відбулось. Прийшов чоловік, який представився керівником офісу в Україні арабського інвестиційного фонду, який приїхав відкривати в Україні відповідне представництво. Сказав, що водій не правильно зрозумів мету придбання мікроавтобуса, і що йому він необхідний для оренди", - додала Пімахова.

Вона зазначила, що мікроавтобус у її родича так і не був придбаний, але вона затоваришувала з цим чоловіком.

За її словами, вони спілкувались кілька місяців і відносини були дуже дружні. Чоловік, який представився Сергієм Титенков, знав, що вона самостійно виховує двох дітей і весь час пропонував допомогу.

"Він постійно наполягав на зустрічах, телефонував мені, запитував як справи, як діти. Коли я казала, що хворію, пропонував привезти ліки, допомогти з транспортом чи грошима. Але я ні разу не скористалась цими пропозиціями", - зауважила Пімахова.

Вона додала, що за кілька місяців спілкування він попросив її допомогти легалізувати деяких іноземних осіб на території України. І навіть запропонував грошову винагороду.

"Я йому зазначила, що за такі дії законом передбачена відповідальність і він мені сказав, що буде звертатися для вирішення свого питання до інших осіб", - розповіла представниця ДМС.

"Після цього я абсолютно самостійно звернулася з відповідною заявою до Служби безпеки України з інформацією про те, що мені, як державному службовцю, заступнику керівника ДМС, запропоновано хабар від представника іноземної інвестиційної компанії, який має установчі дані Сергій Титенков, у сприянні у вирішенні питання незаконної легалізації іноземців в Україні", - сказала Пімахова.

За її словами, протягом кількох місяців були проведені певні дії СБУ та ГПУ, після чого 29 листопада о 18.40 СБУ затримала Титенкова при спробі "планово" передати їй хабар у розмірі 15 тисяч доларів.

"В момент затримання мені стало відомо, що в нього було вилучено певні технічні засоби, а також, що він має інші установчі дані на ім'я - Сергій Боярський і є представником, або агентом НАБУ", - додала вона.

Пімахова зазначила, що це її дуже вразило, оскільки до цього вона не підозрювала, що це співробітник НАБУ.

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.