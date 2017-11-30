Сурков і Волкер цього року вже не планують зустрічатися

Помічник президента Росії Владислав Сурков розраховує зустрітися зі спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером на початку 2018 року.



Про це він сказав в інтерв'ю ТАСС, відповідаючи на запитання про терміни проведення чергової зустрічі.



"Швидше за все, вже в новому році. Сподіваюся, що на початку наступного року", – заявив Сурков.



Він стверджує, що вони з Волкером "чудово один одного розуміють".



А оцінювати роботу спецпредставника США по Україні помічник Володимира Путіна відмовився:



"Не моя справа давати якісь оцінки. Скажу лише, що ставлюся з великою повагою і до Курта, і до видатної нації, яку він представляє на переговорах".



Раніше Сурков і Волкер провели три зустрічі, остання з яких відбулася в Белграді 13 листопада.

Тоді представник США передав Суркову доповнення до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Але російська делегація визнала прийнятними лише 3 з 25 пунктів.



До Нового року може відбутися обмін полоненими між владою України і ватажками проросійських бойовиків Донбасу. Принаймні, у Мінську домовились про це.

