Сурков и Волкер в этом году уже не планируют встречаться

Помощник президента России Владислав Сурков рассчитывает встретиться со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером в начале 2018 года.

Об этом он сказал в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о сроках проведения очередной встречи.

"Скорее всего, уже в новом году. Надеюсь, что в начале следующего года", – заявил Сурков.

Он утверждает, что они с Волкером "отлично друг друга понимают".

А оценивать работу спецпредставителя США по Украине помощник Владимира Путина отказался:

"Не мое дело давать какие-то оценки. Скажу только, что отношусь с большим уважением и к Курту, и к выдающейся нации, которую он представляет на переговорах".

Ранее Сурков и Волкер провели три встречи, последняя из которых состоялась в Белграде 13 ноября.

Тогда представитель США передал Суркову дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе. Но российская делегация признала приемлемыми только 3 из 25 пунктов.

До Нового года может состояться обмен пленными между властями Украины и главарями пророссийских боевиков Донбасса. По крайней мере, в Минске договорились об этом.