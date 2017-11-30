Онуфрий выпросил у Кирилла особый статус для УПЦ МП

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий получил от Русской православной церковь особый статус для УПЦ МП.

Об этом пишет "РИА Новости".

Сообщается, что этот вопрос Онуфрий поднял на заседании Архиерейского собора РПЦ. Он хочет, чтобы соответствующие изменения были внесены в устав Русской православной церкви.

"В последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать Украинскую православную церковь в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, несамостоятельным статусом", - заявил предстоятель.

По его словам, чтобы прекратить "спекуляции, направленные на подрыв авторитета Украинской православной церкви в глазах миллионов украинцев", нужно подчеркнуть особый статус Украинской православной церкви в уставе Русской православной церкви.

Он напомнил, что в действующем уставе РПЦ статус УПЦ прописан в пункте "Самоуправляемые церкви", а нужно создать отдельную главу - "Украинская православная церковь".

Кроме того, считает Онуфрий, в этой главе необходимо обозначить, что Украинской православной церкви предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении, и что УПЦ является "независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии".

В результате Архиерейский собор поддержал предложение Онуфрия. Среди прочего в устав РПЦ внесено уточнение, что Общецерковный суд имеет юрисдикцию во всей Русской церкви, кроме УПЦ. Отныне решения по делам представителей духовенства УПЦ, нарушивших церковные каноны, будут утверждаться только руководством Украинской православной церкви, а не патриархом московским, как было ранее.

Кроме того, собор отдельно прописал в уставе Русской православной церкви, что центр управления УПЦ Московского патриархата находится в Киеве.

Как известно, сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится проект закона №4511, который предлагает предоставить особый статус религиозным организациям, руководящие центры которых находятся в государстве-агрессоре.

Фактически, под действие этого закона попадет лишь УПЦ МП. Для нее законопроект предусматривает перерегистрацию уставов всех религиозных общин. Кроме того, при регистрации новых уставов нужно будет заключить договора с государством, где будет прописано то, что церкви признают территориальную целостность Украины и не будут вести антиукраинскую деятельность.

Также закон 4511 предлагает, чтобы УПЦ МП получала согласования от государства на назначение руководителей центральных и региональных структур церкви.

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