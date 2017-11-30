Адвокат прокоментував версію про обмін Чийгоза і Умерова на росіян

Адвокат Марк Фейгін заявив, що версія про обмін двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян є правдоподібною.

Про це він заявив в ефірі "112 Украина", передає "Крим. Реалії".

"Мені такої інформації точно не відомо. Я навіть більше ніж переконаний, що вона (інформація - ред.) нікому практично не відома. Про неї знали тільки особи, які домовлялися - Ердоган і власне Путін. Але, ви знаєте, це виглядає досить правдоподібно, тому що таке припущення вже було, що буде обмін", - розповів Фейгін.

За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган міг піти на такий обмін, тому що хотів показати кримським татарам, частина яких проживає в Туреччині, що він думає про їхню долю.

Як відомо, турецький телеканал Haberturk повідомив, що уряд Туреччини обміняв двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

25 жовтня, засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз будуть жити і працювати в Києві.