Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат прокоментував версію про обмін Чийгоза і Умерова на росіян

Четвер, 30 листопада 2017, 19:07

Адвокат Марк Фейгін заявив, що версія про обмін двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян є правдоподібною.

Про це він заявив в ефірі "112 Украина", передає "Крим. Реалії".

"Мені такої інформації точно не відомо. Я навіть більше ніж переконаний, що вона (інформація - ред.) нікому практично не відома. Про неї знали тільки особи, які домовлялися - Ердоган і власне Путін. Але, ви знаєте, це виглядає досить правдоподібно, тому що таке припущення вже було, що буде обмін", - розповів Фейгін.

За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган міг піти на такий обмін, тому що хотів показати кримським татарам, частина яких проживає в Туреччині, що він думає про їхню долю.

Як відомо, турецький телеканал Haberturk повідомив, що уряд Туреччини обміняв двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

25 жовтня, засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз будуть жити і працювати в Києві.

Теми: РосіяТуреччинакримські татариКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків і 15 гаражів
Ворог атакував Одесу: є руйнування і постраждалі
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: