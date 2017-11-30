Адвокат прокомментировал версию об обмене Чийгоза и Умерова на россиян

Адвокат Марк Фейгин заявил, что версия об обмене двух заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на двух россиян является правдоподобной.

Об этом он заявил в эфире "112 Украина", передает "Крым. Реалии".

"Мне такой информации точно не известно. Я даже больше чем убежден, что она (информация – ред.) никому практически не известна. О ней знали только лица, которые договаривались - Эрдоган и собственно Путин. Но, вы знаете, это выглядит достаточно правдоподобно, потому что такое предположение уже было, что будет обмен", - рассказал Фейгин.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог пойти на такой обмен, потому что хотел показать крымским татарам, часть которых проживает в Турции, что он думает об их судьбе.

Как известно, турецкий телеканал Haberturk сообщил, что правительство Турции обменяло двух заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.