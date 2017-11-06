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Водієві Touareg з харківського ДТП відмовили у статусі потерпілого

Понеділок, 6 листопада 2017, 16:23

Київський райсуд Харкова відмовився визнати потерпілим водія автомобіля Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який став учасником смертельного ДТП в Харкові 18 жовтня.

Про це йдеться в рішенні суду, розміщеному на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

З проханням надати такий статус звертався адвокат Дронова Сергій Перепелиця.

Зокрема, представник захисту скаржився до суду на дії слідчого і вимагав внести водія Touareg в кримінальне провадження як потерпілого.

Але суддя Світлана Муратова відмовилася задовольняти прохання, оскільки вважає, що змінювати статус Дронова, який зараз проходить у справі як свідок, потрібно після проведення всіх необхідних слідчих дій і експертиз.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.

Українська правда

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Теми: ДТПХарківсуд
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