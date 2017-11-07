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НАБУ оголосила підозру ще трьом у "справі Мартиненка"

Вівторок, 7 листопада 2017, 09:19
НАБУ оголосила підозру ще трьом у справі Мартиненка

В рамках розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" про підозру повідомлено ще трьом особам.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України.

Зокрема, про підозру повідомлено двом громадянам Австрії – генеральному директору та директору австрійської компанії-посередника "Steuermann", яка, за даними слідства, підконтрольна екс-голові комітету Верховної Ради України з питань Паливно-енергетичного комплексу Миколі Мартиненку, який також має статус підозрюваного.

Посадовцям "Steuermann" інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255 ("Створення злочинної організації"), ч.5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

Генерального директора австрійського ТОВ також підозрюють у вчинені злочину за ч.3 ст.209  КК України ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом").

Повідомлення про підозру посадовцям "Steuermann" вручено в Австрії в рамках надання міжнародної правової допомоги.

Третій підозрюваний – громадянин України – є керівником низки компаній, які систематично вигравали тендери у ДП "СхідГЗК", ДП "НАЕК "Енергоатом", ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", та, водночас, є очільником іноземних підприємств, задіяних у схемі відмивання коштів.

Про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 та ч.5 ст.191 КК України, йому повідомлено у Латвійській Республіці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд заарештував майно Мартиненка.

Як повідомлялося, 20 квітня 2017 року Мартиненку вручили повідомлення про підозру.

САП просила суд встановити заставу в розмірі 300 млн гривень, однак 17 народних депутатів і міністрів взяли його на поруки. У разі доведення провини йому загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

Мартиненко затримали в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, в яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Народний фронт поширив відео з заявою екс-нардепа, де той звинувачує НАБУ в "фальсифікації справи".

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Теми: МартиненкоНАБУ
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