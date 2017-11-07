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НАБУ проводило слідчі дії в Омеляна

Вівторок, 7 листопада 2017, 10:51

Національне антикорупційне бюро 3 листопада проводило слідчі дії в міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це "Українській правді" повідомили два незалежних одне від одного джерела.

В свою чергу в НАБУ "Українській правді" підтвердили, що 3 листопада детективи НАБУ проводили слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення та можливого декларування недостовірних даних членом Кабінету міністрів (Омеляном -ред.), зареєстрованого у травні 2017 року.

Водночас там наголошують, що про підозру наразі нікому не повідомлялося. Досудове розслідування триває.

Сам Омелян раніше заявляв, що в його декларації немає порушень.

Українська правда
Теми: ОмелянНАБУ
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