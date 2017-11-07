Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ оскаржила вихід Каськіва під заставу

Вівторок, 7 листопада 2017, 16:21

Генеральна прокуратура оскаржила рішення Печерського районного суду Києва звільнити під заставу 160 тисяч гривень колишнього главу Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва.

Відповідна апеляція зареєстрована Апеляційним судом Києва 6 листопада, передають "Українські новини".

Відзначається, що суд почне розглядати скаргу Генпрокуратури 13 листопада об 11:10.

Як відомо, 1 листопада 2017 року екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва екстрадували з Панами.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Його звільнили в залі суду, впродовж 5 днів Каськів мав сплатити заставу 160 тисяч. Цю суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Крім того, зазначалося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку.

Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

Читайте також: "Добровільно-примусово. Що відомо про повернення Каськіва до України"

Як відомо, Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

"Українська правда" в Threads

Теми: Каськів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Каськів
Екстесть Татарова зареєстрував ФОП на Закарпатті за адресою фонду з орбіти Каськіва – ЗМІ
НАБУ та САП оголосили підозру брату Каськіва
НАБУ чекає допомоги МЗС із дозволом Панами на покарання Каськіва
Останні новини
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
Усі новини...
Реклама: