ДФС відновила податкову перевірку Данилюка

Міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, що Державна фіскальна служба відновила податкову перевірку стосовно нього.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Данилюк розповів, що 6 листопада отримав висновок ГУ ДФС в місті Києві за результатами своєї перевірки.

"Перевірку відновили, незважаючи на закриття справи ГПУ та на неузгодження цих дій з нормами податкового кодексу про обмеження на строк проведення перевірок", - написав очільник мінфіну.

Він зазначив, що перевірку відновили відразу після того, як він "оприлюднив інформацію щодо зловживань в ДФС Києва на сотні мільйонів гривень та поставив завдання керівнику ДФС забезпечити проведення розслідування та відсторонити причетних".

Міністр фінансів зазначив, що його запросили на засідання комітету з податкової політики з доповіддю про боротьбу зі зловживаннями ПДВ. Воно відбудеться 15 листопада.

Крім того, Данилюк вказав на некомпетентність співробітників ДФС, які склали акт перевірки.

"З одного боку, цілком очікувано акт зняв всі питання щодо невідповідності моїх доходів та витрат. З самого початку ці звинувачення були безперспективні. Але з іншого боку, були висунуті інші безглузді звинувачення. Виявляється що я на той час постійно проживаючи з родиною за кордоном, працюючи та сплачуючи там податки, мав ще крім цього заплатити податки в Україні. Ну "не знають" в ДФС про Угоди про уникнення подвійного оподаткування, резидентство та інші нюанси податкового законодавства", - написав міністр.

Як повідомлялося, Генпрокуратура підозрювала міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

18 липня Печерський райсуд Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів Олександра Данилюка.

31 липня міністр Данилюк заявив, що підозри ГПУ щодо несплати податків або інших офіційних документів не отримував.

Також міністр фінансів Олександр Данилюк збирався подати скаргу на суддю, який доручив Державній фіскальній службі перевірити його.

4 вересня Генпрокуратура закрила провадження про повноту сплати податків міністром фінансів Олександром Данилюком, ініційованим за запитом народного депутата з коаліційної фракції партії "Народний фронт" Тетяни Чорновіл.