Соболєв заявив, що його хочуть звільнити

Нардеп від партії "Самопоміч" Єгор Соболєв заявив, що нардепи від "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту" збирають підписи, щоб звільнити його з посади голови парламентського комітету з протидії корупції.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Взагалі мені цим погрожують з весни. Але зараз підготовка активізувалася. Колеги по комітету, делеговані до нас "Блоком Петра Порошенка" та "Народним фронтом", розповіли, що їх примушують поставити підписи під зверненням до Парламенту з проханням призначити іншого голову", - написав Соболєв.

Він зазначив, що цю посаду пропонують представнику від "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Нардеп вважає, що причина змови в його позиції щодо створення антикорупційного суду, призначенні аудитора для Антикорупційного бюро та в позиції щодо законодавства про е-декларування.

"Ми вже півтора роки не дозволяємо покреслити законодавство про е-декларування. Зокрема, втілити ідею Анатолія Матіоса звільнити від обов'язку показувати свої статки та майно посадовців, що "виконують завдання в інтересах оборони та безпеки держави". Як Ви розумієте, всі топ-корупціонери одразу стануть такими "оборонцями", - сказав він.

"Для звільнення мене потрібне 226 голосів членів Парламенту. Топ-корупціонерам, які збирають ці голоси, я хочу сказати: вдасться вам це чи ні, ваша система управління державою приречена", - заявив Соболєв.

Водночас, за словами депутата від "Народного фронту" Леоніда Ємця, рішення про звільнення Соболєва може прийматися лише комітетом.

Він зазначив, що на засіданні фракції питання про звільнення Соболєва не піднімалося.

"На сьогодні офіційно питання такого роду на фракції не піднімалося. Вперше від вас про це чую", - відповів Ємець на запитання журналіста "Української правди".

Депутат від БПП Сергій Лещенко, який є членом згаданого комітету, підтвердив що подібні пропозиції були депутатам від провладних партій. Хоча особисто до нього ніхто за підписом не підходив.

Інші члени комітету, депутати від БПП Юрій Буглак та Олег Барна поки не знайшли часу для коментаря щодо пропозицій про звільнення Соболєва.

Депутат від "Народного фронту" Юрій Тимошенко, який теж є членом комітету з питань протидії корупції, відмовився від коментарів на цю тему.

"Юрій Володимирович поки не буде коментувати це питання", - відповіла помічник депутата Тетяна Іваночко.

На запитання, коли він зможе коментувати заяви Соболєва про його можливе звільнення, відповіла: "хоча б поки відповідна пропозиція не буде винесена на обговорення комітету".

В свою чергу лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook назвав заяви Соболєва неправдивими.

"Єгор Соболєв розповсюджує фейки, що влада пропонує нашій команді посаду голови антикорупційного комітету, яку він зараз займає. Це повна брехня! У цьому комітеті працює заступником голови наш Ігор Попов, і нас це влаштовує. Усі свої посади - і нинішні, і майбутні з президентською включно! - ми отримаємо від народу, а не в результаті корупційних змов!", - заявив Ляшко.

Раніше Соболєв заявив, що голосуватиме за зняття із себе депутатської недоторканності у разі відповідного подання генпрокурора Юрія Луценка. він пообіцяв особисто за це проголосувати.